現在、7000万円の家賃年収を手にしている大家のプーさん。31歳のときにFIREを果たしています。彼の投資術は、リノベーションや後のスペック上げを前提としない「戸建て投資」です。戸建てを「家と土地のセット」とみなして柔軟にニーズに対応した結果、資産構築に成功しました。本連載では、大家のプーさん氏の書籍『月1時間労働で家賃年収7000万円！ 億り人大家さんが教える 首都圏×地方 戸建て投資術』（宝島社）より、戸建て投資で稼ぐノウハウを紹介します。

「月1時間労働で家賃年収7000万円」の秘密

私は、「大家のプーさん」と申します。現在37歳、妻と2人の子どもと暮らしている中年のおじさんです。

人と少し違うのは、「月1時間しか仕事（大家業）をしていないのに、年間、億の売買利益と、7000万円超の家賃収入がある」ことです。

今の生活を始める前は、金融機関、収益物件専門の不動産会社、不動産管理会社などで働き、ほぼセミリタイアした31歳までの間に、家賃収入を得るための不動産を買い増してきました。そして31歳のときに経営していた不動産会社を清算し、いわゆるFIRE生活（昔の言葉でいうとセミリタイア生活ですね）を始めました。

普段、仕事をするのは、「不動産業者さんや士業の先生方から電話やメッセージが来たとき」だけです。そのときだけはスマホで電話やメッセージを返す仕事をしていますが、普段は妻とゆっくりランチをしたり、子どもと遊んだりして過ごしています。そんな毎日を送りながらも、年間のビジネスの利益（不動産売買）は億を超え、さらに家賃収入は7000万円（借入の返済があるので税引き前の残りは約3500万円）を得ています。

不動産というものは、「買えば買うほどに、買いやすくなる」ため、収入は毎年増えています。既存の取引先の方が仕事を辞められない限り、きっとこの状況は続くのでしょう。とてもありがたいことだと思っています。

「戸建て投資」こそ、不動産投資の神髄

ここまで聞いて、ちょっと不動産投資に詳しい方だと「それって、アパートや一棟マンションを融資で買い進めてるんでしょう？」と思われるかもしれません。

残念ながらハズレです。実は、私に家賃収入や売却益をもたらしてくれる長期保有用不動産のメインは、首都圏と地方に所有する「戸建て」なのです。

現在、首都圏には買値で約7億円（うち約6億円ほどが借入）分の不動産を保有していますが、共同住宅は一つもありません。北関東には複数の中古アパートと、その数倍の数の戸建てを保有しています。私の知る限り、不動産投資家の中でこのようなポートフォリオを組んでいる方は、あまり多くない気がします。

「なるほど、一棟ものじゃないなら、空き家投資？」と思った人もいそうです。確かに、地方では空き家投資も行っています。

しかし、首都圏ではその家が建っている「土地」を目的に、あえて人が住んでいる物件を買うことが多いです。私にとっての戸建て投資とは、イコール土地投資です（首都圏に限ってですが）。この本質を理解し、価値を最大化していくことが、戸建て投資で大きく稼ぐセオリーだと考えています。

これまで戸建て投資というと、地方の空き家を安く買い、5万円くらいの家賃を積み重ねて、20戸で100万円を目指すといった規模感のものが多かったと思います。しかし、本書で紹介する戸建て投資は違います。地方だけでなく、首都圏も対象です。融資も活用します。やり方次第で一棟ものと同じレベルか、それ以上の資産を築ける可能性を秘めています。

なお、私の戸建て投資術は、DIYやリフォーム、自主管理などの手間やお金をかけて運用するものではなく、「購入」最重要視です。

自分で言うのははばかられますが、私はこれまで、ありとあらゆる不動産投資での儲け方を実践してきました。そんな私が今の市況下で好んで取り組んでいるのが、戸建て投資なのです。

最強戦略は「地方の利回り×首都圏の資産価値」

私は不動産会社のサラリーマン時代に不動産投資の勉強をスタートし、独立したときには700万円ほどの現金を持っていました。

その後、家賃収入よりも稼ぐことがまずは大事と考え、宅建業者になり、売買で稼いだ後にセミリタイアをしました。その資金を元に、主に郊外の高利回り物件を買い増した結果、リタイア寸前からリタイア後の約3カ月間に、わずか2200万円の現金投下のみで約1300万円の家賃年収を得るに至りました。

これほどに少ない金額で多くの家賃年収を得られたのは、地方物件、特に地方築古戸建てとアパートのおかげです。

この地方物件に、利回りは低いけれど大きな売却益が得られる首都圏の物件を組み合わせる――このやり方で、インカムゲインとキャピタルゲインの両方を得て、資産を増やし続けてきました。特別な才能があったからではありません。共同住宅ではあり得ない、戸建ての持つ様々な活用法（例えば実需用戸建て、賃貸用戸建て、解体して更地、解体して駐車場等）を把握し、マーケットの中でそれぞれの物件が持つピークパフォーマンスを引き出すことに努めてきた結果です。

カギは、「買うときと売るときでターゲット層を切り替えて利ざやを得る」ことです。

戸建て投資は、決して簡単ではありません。物件の見極め、資金調達、リフォーム、賃貸管理、売却。すべてのプロセスで、正しい判断が求められます。また、短期間で家賃1億円以上を目指すという方々には悪手になるかもしれません。

しかし、勉強する意欲のある方、行動する覚悟のある方、コツコツやっていく根気のある方には、きっといい投資になると思います。

多くの投資家が買い求めている一棟アパートや一棟マンションは、ここ数年でどんどん利回りが下がっており、普通のサラリーマンが参入する難易度は上がり続けています。そんな時代に、市場への供給数が圧倒的に多い「戸建て」への投資は、改めて注目されるべきものだと思います。身近にあるのに知られていなかった戸建て投資のポテンシャルに、驚く方もいるかもしれません。

大家のプーさん

不動産投資家