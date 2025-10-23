木村文乃×ハニーズ♡冬の新作“モカカラー”ブルゾンが登場！リバーシブルで快適

この冬、上品で大人かわいい“モカカラー”が主役に♡レディースブランド「ハニーズ」から、俳優・木村文乃さんとのカラーコラボレーションアイテムが登場しました。柔らかなフェイクファーとプレーンな面を使い分けられるリバーシブル仕様で、シーンや気分に合わせて印象チェンジが叶うブルゾン。ふんわり優しい風合いと高見えする色味が、冬のおしゃれをアップデートしてくれます。

木村文乃×ハニーズの“モカカラー”に注目

木村文乃さんがセレクトした“モカカラー”は、上品さと温かみを兼ね備えた大人のニュアンスカラー。どんなコーデにも馴染みやすく、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力です。

フェイクファー面はふわっと柔らかく、リッチな印象に。プレーン面はシンプルで落ち着いた雰囲気を演出してくれるので、通勤にも休日にも幅広く活躍します。

アツギのホットコンフォート♡寒暖差対策にぴったりなタイツ&レギンス

リバーシブル仕様で着こなし無限♡

一枚で印象を変えられるリバーシブル仕様のブルゾンは、まさに“万能アウター”。軽やかなファー面は休日のカフェやデートにもぴったり。プレーン面は通勤やお出かけなど、落ち着いた場面でも活躍します。

価格は税込6,000円、サイズはS/M/L/LL展開（S・LLは一部店舗とオンライン限定）。全国のハニーズ店舗と公式オンラインショップで発売中です。

冬の装いを優しく包む“モカ”の魅力

この冬、ハニーズ×木村文乃さんのコラボブルゾンで季節のおしゃれを格上げしてみてはいかがでしょうか。

柔らかな手触りと上品なカラーは、どんなスタイルにもマッチして心まであたたかくしてくれます。リバーシブル仕様で着回し自在だから、毎日のコーデがもっと楽しくなるはず♡

冬の街に溶け込む“モカカラー”をまとって、自分らしい冬ファッションを楽しんでみてくださいね。