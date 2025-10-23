フジテレビ原田葵アナウンサー（25）が23日、アシスタントを務める同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。アナウンサーを目指したきっかけについて語った。

この日は今年3月にフジテレビを退社したフリーキャスターの永島優美がゲスト出演。後輩に当たる原田アナとの関係について「入社した時からありがたいことにすごく慕ってくれていて。私の家にも来てくれて」と笑顔を見せた。

ハライチ澤部佑が「まずはエースアナにハマっとけみたいな？」と下心があったのではと指摘すると、欅坂46（元櫻坂46）としてアイドル活動をしていた原田アナは「違います！本当に違う！」と全力で否定し、「私は『FNS（歌謡祭）』で永島さんの姿を見てアナウンサーになりたいと思ったから、本当に大好きでその思いをしっかり伝えてた」と明かした。

永島は普段の原田について「いつも葵ちゃんが言うのが、当時1年目まだだったんですけど『永島さん、私本当に先輩になりたくないんです。私ずっと一番下がいいんです。一生後輩でいたいんです』っていつも言ってて。もうすぐ先輩になるよ？って」と話して笑うと、「立派に先輩になってて」と現在の姿に感慨深げにした。

澤部が原田に「（先輩として）できてるんですか？」と尋ねると、原田は「結構なめられてます」と話して笑いを誘った。