¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¶Ë³¿¡×¡¢ËÌ¶Ë¤Ç¤ÎÉ¹²¼Ãµºº¤ËÀ®¸ù¡½Ãæ¹ñ
Ãæ»³Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Æó½Å±¿Æ°¥â¡¼¥É¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¶Ë³¿¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¶Ë³¿¡×AUV¡Ë¤¬¡¢ËÌ¶Ë³¤²Ê³ØÄ´ºº¤ÇÉ¹²¼Àø¿åÇ¤Ì³¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤·¡¢ËÌ¶Ë³¤¤ÎÉ¹Äì´Ä¶¤Î¸¦µæ¤Ë½ÅÍ×¤Êµ»½ÑÅª»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢Æ±Âç³Ø¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¶Ë³¿¡×AUV¤Ï¡¢¿åÃæÍ·±Ë¤È¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆó¤Ä¤Î±¿Æ°¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¼«ºß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤À¡£¿åÃæ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ó¡¼¥à¥½¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¼ï¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¡ÖÃæ»³Âç³Ø¶ËÃÏ¡×¹æ¤Ë¤è¤ëËÌ¶Ë³¤²Ê³ØÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄãÌ©½¸ÅÙÉ¹°è¤È¹âÌ©½¸ÅÙÉ¹°è¤Î2¤«½ê¤ÇÀø¿åÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢³Æ¼ïÀÇ½¤¬°ÂÄê¤·¤ÆºîÆ°¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁàºîÀÇ½¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¹²¼¤Î¿åÊ¸´Ä¶¤ÈÉ¹ÂÎÃÏ·Á¤ÎÁí¹çÅªÄ´ºº¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
Ãæ»³Âç³Ø¶ËÃÏ²Ê³ØÄ´ººÂâ¤ÎÄÄÂî´ñ¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥å¥ª¥Á¡¼¡ËÂâÄ¹¡Ê¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¶Ë³¿¡ÙAUV¤¬¶ËÃÏ´Ä¶¤Ç¼¨¤·¤¿°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿··¿Àø¿åÄú¤Î¶Ë¸Â´Ä¶²¼¤Ç¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À¤È²Ê³ØÅª¸¦µæ²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î²Ê³ØÄ´ººÂâ°÷¤¬ËÌ¶Ë³¤¤Î¹â°ÞÅÙÉ¹°è¤ÇÉ¹²¼ºî¶È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¶Ë³¿¡×AUV¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¹ÄìÃÏ·Á¤ÈÉ¹²¼´Ä¶¤ÎÆ±»þÃµºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãæ»³Âç³Ø¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ³Ø±¡¤ÎÇî»Î²ÝÄø1Ç¯À¸¤ÇÄ´ººÂâ°÷¤ÎÍûµ£Çî¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¤¡¼¥Ü¡¼¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¶Ë³¿¡ÙAUV¤Ï½¾Íè¤ÎÌµ¿ÍÀø¿åÄú¤ËÈæ¤Ù¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹â¤¤µ¡Æ°À¤ò»ý¤Á¡¢Ê£¿ô¤Î±¿Æ°¥â¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¸²Ãø¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÑÂ¬¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë