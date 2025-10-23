「すげえええええ」玉森裕太、大物俳優たちとの集合ショットが話題！ 「こんな豪華なメンバーの中に」
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは10月22日、自身のInstagramを更新。大物俳優たちとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】玉森裕太＆大物俳優たちの集合ショット
ファンからは「すげえええええ」「錚々たる顔ぶれ」「贅沢すぎる」「こんな豪華なメンバーの中にたまちゃん…！」「トップ俳優たちの仲間入りですね！」や「もうスーツ似合う男になってるよ!!」「世界一カッコいい」「王子様に見えるよ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】玉森裕太＆大物俳優たちの集合ショット
「トップ俳優たちの仲間入りですね！」玉森さんは「ブルネロ・クチネリさんのファッションプレゼンテーションに行ってきました」とつづり、11枚の写真と2本の動画を公開。イタリアのファッションブランド「BRUNELLO CUCINELLI（ブルネロ・クチネリ）」のレセプションに、俳優の渡辺謙さん＆杏さん親子、石田ゆり子さん、小雪さんらと参列しています。とても華やかな顔ぶれです。
渡辺謙さんや小雪さんも写真を公開ほかにも、渡辺さんや小雪さんがInstagramにてレセプションの様子を公開。渡辺さんは「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です」とも明かしています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)