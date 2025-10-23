うさぎがシュトーレンに！ 「ちいかわベーカリー」クリスマス限定のギフトセット数量限定で発売
「ちいかわベーカリー」は、シュトーレンになったうさぎをメインとしたクリスマス限定のギフトセットを数量限定で、店頭とECサイトで発売。10月24日（金）の12時00分〜10月31日（金）の23時59分まで「ちいかわベーカリー」オンラインショップで受注を受け付け、11月28日（金）から「ちいかわベーカリー」の店頭で販売する。
【写真】箱がかわいすぎる 「ちいかわベーカリー」クリスマス限定ギフトセット箱を開けた様子
■うさぎのシュトーレンを忠実に再現
今回登場するのは「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」「シュトーレン」の3種類。
4400円の「クリスマスギフトボックスA」は、シュトーレン、ウッドカッティングボード、紅茶2種（アッサムティー・セイロンティー）がセットになった商品。
2960円の「クリスマスギフトボックスB」は、シュトーレン、紅茶2種紅茶2種（アッサムティー・セイロンティー）がセットになっている（いずれも価格は税込み）。
どちらもギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザイン。
「クリスマスギフトボックスA」に入っているウッドカッティングボードは、シュトーレンと相性バツグンのウッドカッティングボード。天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力だ。
「A」「B」どちらにも入っている、シュトレーンは漫画で描かれたとってもかわいいうさぎのシュトーレンを忠実に再現。中にはナッツやドライフルーツが入っていておいしさもかわいさも実現したクリスマス限定商品だ。
紅茶は、アッサムティーとセイロンティーの2種類。パッケージもクリスマス限定デザインとなっている。
「シュトーレン」は、「ちいかわベーカリー」店頭で単品でも販売。「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」、シュトーレン単品それぞれに、うさぎのミニカードが一つついてくる。
いずれの商品も「ちいかわベーカリー グッズポップアップショップ」では取り扱わない。
数量限定のため、なくなり次第終了。ECサイトでの購入は事前会員登録が必要で、12月初旬から順次発送される。「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」それぞれ1会計1点まで購入可能。「A」「B」両方も1点ずつなら購入できる。
【写真】箱がかわいすぎる 「ちいかわベーカリー」クリスマス限定ギフトセット箱を開けた様子
■うさぎのシュトーレンを忠実に再現
今回登場するのは「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」「シュトーレン」の3種類。
2960円の「クリスマスギフトボックスB」は、シュトーレン、紅茶2種紅茶2種（アッサムティー・セイロンティー）がセットになっている（いずれも価格は税込み）。
どちらもギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザイン。
「クリスマスギフトボックスA」に入っているウッドカッティングボードは、シュトーレンと相性バツグンのウッドカッティングボード。天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力だ。
「A」「B」どちらにも入っている、シュトレーンは漫画で描かれたとってもかわいいうさぎのシュトーレンを忠実に再現。中にはナッツやドライフルーツが入っていておいしさもかわいさも実現したクリスマス限定商品だ。
紅茶は、アッサムティーとセイロンティーの2種類。パッケージもクリスマス限定デザインとなっている。
「シュトーレン」は、「ちいかわベーカリー」店頭で単品でも販売。「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」、シュトーレン単品それぞれに、うさぎのミニカードが一つついてくる。
いずれの商品も「ちいかわベーカリー グッズポップアップショップ」では取り扱わない。
数量限定のため、なくなり次第終了。ECサイトでの購入は事前会員登録が必要で、12月初旬から順次発送される。「クリスマスギフトボックスA」「クリスマスギフトボックスB」それぞれ1会計1点まで購入可能。「A」「B」両方も1点ずつなら購入できる。