¡¡NO.1¥°¥é¥É¥ë&RQ¤Ëµ±¤¤¤¿27ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡Ö¶â¤ÎEX¡×(ÂçÍÎ¿Þ½ñ)¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚË¨¹á¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤òÁÈ¤ó¤À»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤â¿¤Ó¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤µ¥ì¥Ù¥ë¤¬¤â¤¦·Ý½ÑÅÀËþÅÀ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª´é¡¡Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¡åºÎïË¨¹áÉ±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Öµ¼Ô¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤¬Áª¤Ö¥°¥é¥É¥ë¥¢¥ï¡¼¥É2022¡×¤ÇMVP(¥°¥é¥ó¥×¥ê)¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼'23-'24¡×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¡ÖÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×