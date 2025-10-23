¡ÖÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×Èë½ñà·ã¥ì¥¢á¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï»É·ãÅª²á¤®¤ë¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê»ÑÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹♡¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎÀ¼
É¨¤«¤é¤«¤Ê¤ê¾å¤ÎÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È
¡¡¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Î4ÂåÌÜÈë½ñ¤¬¸«¤»¤¿à¥ì¥¢á¤Ê»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÁýÅÄ¼Ó¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿È¾Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢É¨¾å¤ÎÇò¤¤¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¥ß¥Ë¤Ã¤Æ¥ì¥¢Êª¡©¡©¡×¡Ö¤µ¤ª¤ê¤ó¤Î¥ß¥Ë¤Ï¿À¤À¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥µ¡¢¥µ¥ê¡¼¤ª¾îÍÍ¡¡¤³¤ì¤Ï»É·ãÅª²á¤®¤ë¤ª¸æÂ¤Ç¤¹¤¾¡×¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡Ã»¤á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»ÑÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ï2019Ç¯¤«¤é¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Î4ÂåÌÜÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£