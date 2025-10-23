NiziU・RIKUさん、MIIHIさん、格闘家の三浦孝太さんが、韓国人気ブランド「EMIS（イミス）」のフラッグシップストア オープニングイベントに登場しました。

【写真を見る】【NiziU・RIKU & MIIHI】チェックのリンクコーデ披露 “流行遅れ”のアサイーボウルにどハマり中「お昼とか夜ご飯に」





EMISのフルコーディネートで登場した3人。RIKUさんはブルー、MIIHIさんはブラックのチェックシャツにニットを合わせ、リンクコーデを披露しました。









司会者から「特別な時間」を聞かれたRIKUさんは、“オフの日の前日の夜が一番幸せやなって思う。もちろんオフの日も一日中休めるので幸せなんですけど、オフの日の前日って、次の日休みやから何も考えなくていいし、寝たい時間に寝れるし、食べたい物食べられるしっていうのですごく幸せ。アラームをかけずに寝るのが私のオフの過ごし方なので、夜更かししちゃいますね”と、にんまり。









MIIHIさんは、“ちょうど今、全国ツアーを回ってる最中。やっぱりステージから見るファンの皆さんの景色だったり、ペンライトの景色がすごく綺麗で、それを見てるのが特別な瞬間”と、笑顔を見せました。









三浦さんは、“仕事で色んな国に行かせてもらうことがある。普段から「行ってみたいな」と思う国に仕事で行けたりしてるので、特別だなって思います”と、語りました。









RIKUさんが今ハマっていることは「アサイーボウル」だそうで、“流行には遅れてるかもしれないんですけど、メンバーが食べてるのは見てたんですけど、なかなか挑戦する機会がなくて。たまたま、お休みの日に頼んでみたらすっごく美味しくて、今日もお昼とか夜ご飯に食べられたらなって思ってます”と、美意識高めの食事を明かしました。



【担当：芸能情報ステーション】