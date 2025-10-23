YouTubeチャンネルの登録者数約60万人を誇る人気お笑い芸人・ゴー☆ジャスが大暴走？ “殺陣（たて）”での予想外の立ち回りに、周囲からツッコミが相次いだ。

【映像】えなこのコスプレ姿、苦言を呈した殺陣の場面

10月18日、『笑いと感動の大プレゼン大会 〜Ghost of Yotei 魅力大解剖SP〜』（ABEMA）が放送された。時代は1603年、「復讐に取りつかれた孤独な武芸者が仇敵を討つべく、厳しい大自然が広がる蝦夷地を旅する」という世界観の同ゲーム。ゴー☆ジャスは武器のレパートリーの多さと武器の相性を紹介するため、コスプレイヤーのえなこと元モーニング娘。の生田衣梨奈の2人に参加してもらい、殺陣の実演を行った。

ゴー☆ジャスは「刀には刀なんです」と、まずえなこにチャンバラ刀を持たせたが、斬りかかるタイミングが合わずグダグダな雰囲気に。えなこからは「これで合ってます？」と疑問が呈され、MCの三四郎・小宮浩信は「始まる前に場当たり（リハーサル）しておいたほうがよかった」と指摘する。

気を取り直して再度向き合った2人だが、ゴー☆ジャスは「僕斬りますんで、やっつけられてください」と要求。演技が必要な斬られる側の役をえなこに任せたため、スタジオには「やっつけられてください？」とやや不穏な空気が流れた。

次の生田には槍を持たせ、自身は二刀を持ったゴー☆ジャス。小宮が「こっち（やられる）側の比重ヤバい」と指摘する中、生田は「ぎゃあああ」と二度も崩れ落ちたことで、「優等生ですね」と絶賛されていた。

なお、実際のゲーム映像があることが明かされると「さっきの（実演）いらなかった」との声があがり、ゴー☆ジャスは「昨日のプレイ時間を減らして作ったんだよ、これ。夜中に買い出し行ったんだから」と愚痴を漏らしていた。