◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２３日、美浦トレセン

新コンビの２頭が華麗な競演。今年の日本ダービー２着馬マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）にクリストフ・ルメール騎手、２３年の皐月賞馬ソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）に丹内祐次騎手がまたがり、豪華な併せ馬がＷコースで行なわれた。

ソールオリエンスが３馬身先行し、マスカレードボールが追走。最後の直線で馬体が並ぶと、馬なりのままで併入した。６ハロンの時計はマスカレードボールが８４秒３−１１秒８、ソールオリエンスが８５秒０―１１秒９だった。

ルメール騎手は「先生や他の騎手から馬場入りが少し難しいと聞いていたけど、おとなしかったです。ゆっくり半周して、向こう正面からペースを上げて折り合い問題なく、走りは良かったです。エンジンかかるのに時間はかかるけど、跳び大きく加速してくれた。馬の状態は良さそう」と笑顔を見せた。

ソールオリエンスの感触を確かめた丹内騎手は「後ろの馬をリードしてしまい動かす指示で。ダイナミックに走るし、動き良かった。仕上がり的には何も心配ないですね」と手塚久勢２頭はともに新コンビの鞍上が好感触だった。