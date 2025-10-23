万博「関西パビリオン」館内スタンプの“今後” 9府県オールスタンプの展開も予定【設置場所・スケジュール】
大阪・関西万博の「関西パビリオン」を出展した関西広域連合は23日、公式Xを通じ、閉幕後の公式スタンプラリーについて追加情報を発表した。
【画像】大阪・関西万博「関西パビリオン」スタンプラリーの今後
関西パビリオン内で人気だったスタンプを、万博閉幕後も各府県で押せるようにする。さらに、「関西パビリオン参加9府県オールスタンプin○○」と題し、9府県分のスタンプのレプリカをセットにして、各所に設置する。
■関西パビリオン館内スタンプの閉幕後設置場所
滋賀県 デザイン：カイツブリ 滋賀県立美術館（10月15日〜2026年3月31日）
京都府 デザイン：まゆまろ（正座） 京都市内※調整中（11月1日〜2026年3月31日）
兵庫県 デザイン：ミライバス 兵庫県立兵庫津ミュージアム（10月18日〜2026年3月31日）
奈良県 デザイン：せんとくん（横） 天平うまし館（平城京歴史公園）（10月14日〜2026年3月31日）
和歌山県 デザイン：きいちゃん 和歌山県立近代美術館（10月21日〜2026年5月6日）
鳥取県 デザイン：鳥取砂丘 倉吉白壁土蔵群観光案内所（11月頃〜2026年3月31日）
徳島県 デザイン：ブースロゴ 徳島県庁舎（10月27日〜2026年3月31日）
福井県 デザイン：恐竜 ホクリクプラス（10月15日〜2026年3月31日）／福井県大阪事務所（10月15日〜2026年3月31日）
三重県 デザイン：伊勢神宮 斎宮歴史博物館（11月頃〜2026年3月31日）／三重県関西事務所（10月27日〜2026年3月31日）
■「関西パビリオン参加9府県オールスタンプin○○」
関西パビリオン館内に設置していた9府県分のスタンプのレプリカをセットにして順次展開。※インクカラーはオリジナルと異なりピンク一色
企画第一弾（年内予定）
滋賀＝「わたSHIGA輝く障スポ」陸上競技会場 彦根総合スポーツ公園（平和堂HATOスタジアム）10月25日（土）〜27日（月）
和歌山（予定）＝和歌山市立図書館 10月31日（金）〜11月11日（火）
奈良（予定）＝奈良県立万葉文化館 12月2日（火）〜16日（火）
徳島（予定）＝徳島県庁舎 12月19日（金）〜2026年1月7日（水）
