タレントのマイケル富岡（64）が22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。恋愛観について語った。

この日は「時代を越えたモテ男たちが余談に集結！」と題し、イケオジとして、石田純一（71）、見取り図リリー（41）とともに出演した。

3時のヒロイン福田麻貴から、同時期に1人の女性と付き合うのか、複数の女性と付き合うのかについて聞かれた富岡は「1対1だと何かあり余るエネルギーがある」ことを学生時代に気付いたと告白。「自分の場合はめちゃくちゃLOVE排気量が高い。普通は100CCとして、超大型特殊免許を持てる5000くらいある。数人とお付き合いできるパワーを持ってる」とありあまる「LOVE排気量」について解説し、「世間的にそれをやるんであれば、（女性が）悲しまないようにやんないといけない。それをどうしたかというと、オープンにするしかない」と複数の女性と付き合っていることを公言していたと明かした。

航空会社のCAや外資系企業など「MAX12名です」と同時期に付き合っていた最大人数を明かし、「言っちゃうんです。最初から出しておけば『分かってるよね？』って話じゃないですか。隠すのがダメなんです。排気量の高いメンズ。そこ注意してね。いずれバレるんで」と世のモテ男に注意を促すと、リリーは「すごいわぁ。（僕は）うっすらたくさん。排気量がないんで」と笑っていた。