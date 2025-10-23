乃木坂46の松尾美佑さん（21）が年内でグループを卒業し、芸能界を引退することを23日、公式ブログで発表しました。

松尾さんは、「別の世界へ」というタイトルで公式ブログを更新し、「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と報告。

その決断について「キラキラとしながら卒業していく先輩方や同期の背中を沢山見送る中で、いつか、めっちゃ楽しい！！ これ以上ないよ！！！ って時に卒業しようと心に決めていました」とし、「今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここ が好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました」と、理由を明かしています。

続けて、「14歳でオーディションに受かり、16歳で乃木坂46に加入して、気付けば21歳の立派な大人になりました、、、、なれたつもりです」と振り返り「さらに立派な大人になれますように、今度は、私が 私 の背中を押します。そして、新たな場所へ向かってこれからも自分の人生を進めます」とつづっています。

そして、今後については「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」とし「年末まで、皆さんもメンバーもスタッフさんも、関わって下さる全ての皆さん、最後までよろしくお願いします！」と思いを伝えています。

乃木坂46では、21日に松尾さんと同じ4期生の矢久保美緒さん（23）が卒業を発表。9月16日には、3期生の久保史緒里さん（24）が卒業を発表しています。