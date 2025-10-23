バルセロナで絶好調のラッシュフォード、次節エル・クラシコへ「ここに来た理由の一つ。楽しみ」
バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが自身初のエル・クラシコを前に、そのレベルの試合に出場することが「ここに来た理由」だと明かした。イギリス『メトロ』が伝えている。
今季マンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍したラッシュフォードは、21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のオリンピアコス戦(○6-1)で2ゴール1アシストを記録。“戦力外”とされていたユナイテッド所属時から一転し、加入からここまで公式戦5ゴール6アシストと好調を維持している。
オリンピアコス戦を終えたバルセロナは、26日のラ・リーガ第10節で宿敵レアル・マドリーのホームに乗り込む。首位レアルと2位バルセロナの勝ち点差は「2」。勝てば順位が入れ替わる大一番となる。
ラッシュフォードは試合後のインタビューで「レアル・マドリーとの試合は重要で、ここに来た理由の一つだ。楽しみにしている」と、伝統の一戦を心待ちにした。
報道によると、ラッシュフォードのレンタル移籍には、来夏に約3000万ポンド(約61億円)で完全移籍するオプションが含まれている。
ラッシュフォードはハンジ・フリック監督の下でのプレーについて「とても要求の厳しい監督で、強度は主要なテーマの一つだ。それだけでなく、さらに多くのゴールを狙いにいく姿勢を示すことを求めている」と語り、「ここはサッカーを楽しむのにとても良いチームだ」と充実感を示した。
