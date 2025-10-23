「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在で塩水港精糖<2112.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



塩水糖は一時４９円高の５２５円まで買われる人気となった。同社は２２日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２１億円から２５億円（前期比１３％減）に増額した。売上高の９割以上を占める砂糖事業では、旺盛なインバウンドや観光需要を背景に業務用製品が好調だったほか、記録的な猛暑を追い風に飲料関連の需要も伸びた。中間期決算発表前というタイミングで通期予想を増額したことも注目され、期中再増額の可能性が意識されるなか投資マネーの攻勢につながったようだ。なお、通期の最終利益については、保有する投資有価証券の一部売却に伴う特別利益を計上したことで、従来予想の１６億円から２４億円（同１２％増）と大幅に上乗せされ、前期に続く過去最高更新の見通しとなった。



出所：MINKABU PRESS