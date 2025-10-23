映画『ナイトフラワー』（内田英治監督／11月28日公開）公式Instagramで、Snow Manの佐久間大介がクルマの運転席から顔を出したカットが公開された。

【写真】黒髪の佐久間大介が真っ黒な車の運転席から身を乗り出したワイルドショットなど①②

■黒髪×クルマの佐久間を絶賛する声が続々と到着

同作は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になり、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描くヒューマン・サスペンス。

佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海（かい）を演じる。

公開されたカットでは、佐久間はトレードマークのピンク髪を黒髪にした姿、車の運転席に座っている。夜の闇に包まれたロケーションで、窓から顔を出し、ジッと何かを見つめているような表情が印象的。

「大人の男を感じる表情」「運転席のさっくんイケ散らかしてる」「黒髪のさっくんクールでかっこいい」などといったファンの声が続々と到着している。

なお、同投稿では麻薬密売の元締めであるサトウを演じている渋谷龍太（SUPER BEAVER）のジャージ姿のカットも公開されている。

別投稿では佐久間が憂いのある表情を見せたカットも公開中。

■夜の闇のなかでも光る演技に注目！『ナイトフラワー』佐久間のカット

■憂いのある表情に惹き込まれる佐久間のメイキングショット