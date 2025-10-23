東野幸治と渡辺翔太（Snow Man）がMCを務めるバラエティー番組『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）。10月23日の放送は「気になるお仕事の意外な雑学大連発SP」と題して放送され、ゲストに加藤シゲアキ（NEWS）、柳原可奈子、松田里奈（櫻坂46）、河井ゆずる（アインシュタイン）が登場する。

【画像】渡辺翔太＆加藤シゲアキの笑顔ショット／【動画】渡辺翔太＆加藤シゲアキの貴重な2ショットトーク

加藤は放送にあわせて、自身のInstagramで渡辺との2ショットを公開。貴重な共演ショットがファンの間で話題を呼んでいる。

■加藤シゲアキを称えるようなポーズで寄り添う渡辺翔太

加藤は「#この世界は1ダフル」のハッシュタグを添えて投稿。オレンジとブルーが映える明るいセットを背景に、ふたりは柔らかな笑顔を見せている。

写真左の渡辺は、細身のブラウンスーツに同系色のブラウンシャツを合わせ、白のインナーをレイヤード。加藤を称えるように両手を彼のほうに向けたかわいらしいポーズで、にこやかに寄り添っている。

右の加藤は、オーバーサイズの黒のダブルジャケットにワイドパンツ、インナーにはネイビーのシャツを合わせたモードなスタイル。人差し指を立てた“1ダフルポーズ”を披露した。

SNSでは「この2ショットは眼福」「後輩感強めなしょっぴーかわいい」「しげぴが先輩してる」「尊い並び」「癒された」「推しと推しで大興奮」「ふたりともかっこいい」「しょっぴー照れてる」「鬼エモ」といった声が寄せられている。

■渡辺翔太＆加藤シゲアキの貴重な2ショットトークも

番組公式SNSでは、収録後の2ショットトークと未公開シーンも公開。加藤はSnow Manの印象や渡辺のMCとしての姿について語り、プライベートで食事をともにしたエピソードも披露した。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/