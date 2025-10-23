Perfumeのあ～ちゃん（西脇綾香）が自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つビキニ姿を公開した。

【写真】あ～ちゃんのビキニ×ツインテール姿／ハワイを満喫するあ～ちゃん／抹茶スイーツに目がないあ～ちゃん

■Perfumeあ～ちゃんの美スタイルが際立つ水着姿

10月19日、あ～ちゃんはハワイ旅行の写真や動画を大量にアップ。あらたに10月23日に投稿された16枚の写真（動画含む）もハワイで撮影された。

夕日が綺麗なビーチをビキニ姿で歩くあ～ちゃん（1、3枚目）。キャップを被り、ロングヘアはツインテールにまとめている。4枚目の写真では、頭の後ろに両手を回し、気持ちよさそうに空を見上げた。逆光で浮かび上がるシルエットは、幻想的で美しく、あ～ちゃんの抜群のスタイルにも目を奪われる。

また、鮮やかなフューシャピンクのビキニ姿も披露。14枚目では、プールにゆっくりと足を入れ、カメラに向かって大きな口を開けて驚く姿も動画で公開された。

この他、ロングのキャミソールワンピース姿で、大好きな“抹茶”のドリンクや「Monsarrat Ave Shave Ice」のかき氷、「Leonard’s BAKERY」のマラサダなどグルメを堪能したり、ショッピングを満喫する写真も公開している。

SNSでは「あ～ちゃんのスタイルどうなってるの!!」「抜群のスタイルですね！」「景色もあ～ちゃんも美しくて、ため息出ちゃう。」「スタイル良すぎでは!?」「ハワイでも抹茶ｗ」「めちゃくちゃかわいい」「水着とか何気に初めて見た気がする」などファンからの反響を集めている。

■写真：ハワイ旅行を存分に満喫するPerfumeあ～ちゃん

■写真：Perfumeあ～ちゃんの抹茶愛