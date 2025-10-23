櫻坂46・BACKSメンバー新曲「木枯らしは泣かない」MV公開＆先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のMVが10月24日0時に公開されることが決定。YouTubeのプレミア公開ページもオープンした。

■「木枯らしは泣かない」MVは10月24日0時公開

今回の「木枯らしは泣かない」MV公開と合わせて、ストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートとなる。

「木枯らしは泣かない」はその楽曲タイトルと、センターを三期生の谷口愛季が務めることしか解禁されていなかったため、リリース1週間前にして待望の配信開始、そしてMV公開となる。

12月9日・10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる『13th Single BACKS LIVE!!』の開催も決まっており、いよいよ谷口が率いるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦が始まる。まさに、「木枯らし」が吹きそうなこの季節にぴったりな楽曲になるだろう。

■リリース情報

2025.10.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Unhappy birthday構文」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「木枯らしは泣かない」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Unhappy birthday構文」

