櫻坂46・BACKSメンバー新曲「木枯らしは泣かない」MV公開＆先行配信決定
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のMVが10月24日0時に公開されることが決定。YouTubeのプレミア公開ページもオープンした。
■「木枯らしは泣かない」MVは10月24日0時公開
今回の「木枯らしは泣かない」MV公開と合わせて、ストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートとなる。
「木枯らしは泣かない」はその楽曲タイトルと、センターを三期生の谷口愛季が務めることしか解禁されていなかったため、リリース1週間前にして待望の配信開始、そしてMV公開となる。
12月9日・10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる『13th Single BACKS LIVE!!』の開催も決まっており、いよいよ谷口が率いるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦が始まる。まさに、「木枯らし」が吹きそうなこの季節にぴったりな楽曲になるだろう。
■リリース情報
2025.10.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Unhappy birthday構文」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「木枯らしは泣かない」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
