「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、東京都内で開催される。有力選手たちの名前が挙がる中、注目されているのが、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手の指名があるかどうかだ。

■来秋にはMLBのドラフト対象に

佐々木は、大谷翔平投手（ドジャース）や菊池雄星投手（エンゼルス）らを輩出した岩手の名門・花巻東高出身で、高校通算140本塁打という歴代最多記録を持つ。高校3年時の2023年にはプロ志望届を提出せず、アメリカの名門・スタンフォード大学へ進学した。

米大学リーグ1年目は、51試合に出場して打率.274、7本塁打、41打点をマーク。日本野球機構（NPB）は米大リーグ機構（MLB）と全米大学体育協会（NCAA）と協議した結果、「MLBドラフト対象選手は、前年のNPBドラフト対象選手とする」との共通認識を確認。来年4月に21歳となる佐々木は今年のドラフト対象選手に含まれている。

注目されるのは、将来的なメジャー挑戦を視野に入れているとされる佐々木を、どの球団が“強行指名”に踏み切るか。

岡本和真内野手、村上宗隆内野手ら主力のメジャー移籍が濃厚な巨人やヤクルトのほか、ソフトバンク、楽天、西武、ロッテといった球団もリストに名前を残しているとされる。また、2027年シーズンからセ・リーグでもDH制が導入されることが決まっており、セ球団による将来を見据えた指名も現実味を帯びてきた。

高校時代に圧倒的な長打力を見せつけ、現在は米国の名門大学で研鑽を積む20歳。海外留学中の日本人野手がNPBから支配下指名を受ければ、史上初のケースとなる。果たして、岩手が生んだスラッガーを指名する球団は現れるのか、注目が集まる。