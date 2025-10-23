水原希子、黒ストッキングで美スタイル輝く秋コーデ「圧巻オーラ」「全てが完璧」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/23】モデルの水原希子が10月22日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳美女モデル「絵画みたい」ストッキングコーデ
水原は、イブサンローランのバッグを合わせた、ブラウンの秋らしいコーディネートを投稿。高く結んだロングのウェービーなポニーテールに、オフショルダーのミニ丈のワンピース、脚のラインが際立つストッキングを身につけている。
この投稿は「ただただ美しい」「圧巻のオーラ」「全てが完璧」「絵画みたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水原希子、美肩＆美脚際立つワンピースショット
◆水原希子の投稿に反響
