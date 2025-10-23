水原希子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/23】モデルの水原希子が10月22日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。

◆水原希子、美肩＆美脚際立つワンピースショット


水原は、イブサンローランのバッグを合わせた、ブラウンの秋らしいコーディネートを投稿。高く結んだロングのウェービーなポニーテールに、オフショルダーのミニ丈のワンピース、脚のラインが際立つストッキングを身につけている。

◆水原希子の投稿に反響


この投稿は「ただただ美しい」「圧巻のオーラ」「全てが完璧」「絵画みたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

