NiziUリク「夜ふかししちゃいます」“特別な時間”明かしにっこり「1番幸せ」
【モデルプレス＝2025/10/23】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）とミイヒ（MIIHI）が23日、都内で開催された「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベントに出席。特別な時間を明かす場面があった。
【写真】22歳人気アイドル、オレンジヘアが似合いすぎ
EMISは、“Every Moment Is Special（すべての瞬間を特別に）”というスローガンのもと、平凡な日常の中に隠れた特別さを追求する韓国発のブランド。キッチュでミニマルなムードを幅広いプロジェクトを通じて提案し、日常にささやかな特別感をプラスするアイテムを展開している。イベントには格闘家の三浦孝太も出席した。
EMISのコンセプトにちなみ、最近特別だと感じたことを聞かれたリクは「オフの日の前日の夜が1番幸せだなと思うので、その日がすごく特別です」と告白。「オフの日の前日って、次の日休みやから何も考えなくていいし、寝たい時間に寝れるし、食べたいものが食べれるし、すごく幸せ」と微笑み「特別な時間です。アラームをかけずに寝るのが私のオフの過ごし方なので、夜ふかししちゃいます」と語った。
ミイヒは「私たちはちょうど絶賛全国ツアーを回っている最中なんですけど、やっぱりステージから見るファンのみなさんの景色やペンライトの景色がすごくきれいで。それを見ている瞬間がやっぱり特別な瞬間だなと思います」と明かしていた。
本日のファッションのポイントについてリクは「ニットとチェックシャツを合わせてカジュアルにしてみました」とにっこり。さらに、髪のヘアピンを指さし「ここにあるピンがポイントかなと思います」と声を弾ませた。ミイヒは「私は秋らしいチェックのシャツやカーディガンを着ているんですけど、そこにメンバーカラーのピンクのかばんと帽子を追加したところがポイントかなと思います」とコメント。リクとミイヒは色違いのシャツを身に着け、リンクコーディネートとなっていた。（modelpress編集部）
