日本時間25日にワールドシリーズ開幕

米大リーグのドジャースは2年連続の世界一をかけ、24日（日本時間25日）開幕のワールドシリーズでブルージェイズと激突する。ポストシーズンは空前の盛り上がりとなっており、大谷が3本塁打＆6回0/3無失点と超絶二刀流を披露した17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、日本で史上最多の視聴者数をマークしていた。

ワールドシリーズ開幕を控え、衝撃の数字が判明した。MLB広報公式Xは日本時間23日、MLBポストシーズンと、その国際的なスターたちが、世界中で記録的な視聴者数を生み出している」としてデータを紹介した。

「米国では2017年以来ポストシーズン最高視聴者数」「ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦では、アメリカとカナダで1503万人の視聴者数を記録し、カナダのスポーツネットで史上最多視聴者数を記録した」とした上で、「ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では、日本で1026万人の視聴者数を記録し、日本におけるNLCS史上最多視聴者数を記録した」と伝えた。二刀流で爆発した第4戦が驚異的数字となった。

空前の盛り上がりとなっているポストシーズンについて、米ファンからも様々な声が上がる。

「これは素晴らしい」

「才能ある選手が旅をすると、世界が注目する」

「カナダと日本を、野球の大きな市場として獲得できたのは、野球界にとって素晴らしいことだ。ワールドシリーズはきっと盛り上がる」

「とてもいいことだ」

「WOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」

「プレーオフは最高だったし、みんなが視聴してくれるのは良いことだ」

ワールドシリーズは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。



（THE ANSWER編集部）