健診の結果「えっ、血液検査で異常値！？」まさか自分が、、、医師から告げられた『思わぬ原因』とは

若い頃は健康診断の結果に心配することなんて少なかったものの、年齢を重ねると「B判定」とともに不安が増えてきますよね。そのなかでも「要精密検査」と言われた時の不安たるや……。

筆者の友人・ケイコさん(仮名)が体験した、不安いっぱいで受けた精密検査の結果にあった真相とは？

「要精密検査」

たかが健康サプリメントだと、甘くみていたケイコさん。

健康診断のために良かれと思ってした行動が、真逆の結果を招くなんて皮肉なものですね。

不安な気持ちで過ごしたあの2週間は、 自分の勝手な行動が原因だったようです。

やりすぎは禁物だなと、ほっとした今になって思うのでした。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

ltnライター：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。