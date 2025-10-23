神宮寺勇太が出演するスペシャルムービーも！ミキモト ジュエリー「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」

株式会社ミキモトが、幸運を射止める矢のモチーフをあしらったコレクション「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」の新作ペンダントを発売！

深遠なブルーが美しいラピスラズリを主役にしたペンダントが、2025年11月1日（土）より登場します。

また、ミキモトとのパートナーシップを結んでいる神宮寺勇太さんが出演するスペシャルムービーも公開されました。

ミキモト ジュエリー「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」

幸運を射止める矢のモチーフを放射状にあしらったメダリオンが印象的な「LUCKY ARROWS」

ミキモトのマスターピースである帯留「矢車」をモダンに昇華させたアイコニックなデザインです。

未来を照らすお守りのような存在として、日常を華やかに彩るコレクションに、新たにラピスラズリのペンダントが加わります☆

深遠なブルーの色彩美と、8本の矢に共鳴するダイヤモンドの輝きが、身に着ける人に幸運を呼び寄せます。

LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ） ペンダント (ラピスラズリ)

価格：715,000円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

素材：ラピスラズリ・ダイアモンド・WGK18製

コレクションに新たに加わった、ラピスラズリを主役にしたペンダント！

吸い込まれるような深いブルーのラピスラズリと、矢のモチーフにセッティングされたダイヤモンドのコントラストが美しいデザインです。

知性と品格を感じさせる色合いで、胸元に神秘的な輝きを添えます。

幸運をもたらすお守りジュエリーとして、大切な方への贈り物にもおすすめです。

スペシャルムービー公開！神宮寺勇太さんコメント

新作ペンダントの発売にあわせ、神宮寺勇太さんが出演するスペシャルムービーが公開されました！

異なる2つのスタイリングで「LUCKY ARROWS」を纏った神宮寺さんが登場し、スタイルやシーンを選ばずお守りのように日々に寄り添うコレクションの魅力を表現しています。

神宮寺さんは「LUCKY ARROWS」について、「メダリオンの形がとてもかわいらしくて大好きです！さらに『お守り』のジュエリーというコンセプトが心に響きました」「特に新作のラピスラズリのブルーは深みがあって美しく、よく見ると天然石の個性が表れていて興味深かったです」とコメント。

また、「この『LUCKY ARROWS』を頑張った自分へ、また大切な方へのプレゼントとして、多くの方に手に取って頂き、たくさん幸せになってほしいです！」とメッセージを寄せています☆

神宮寺勇太さん着用アイテム

スペシャルムービーで神宮寺勇太さんが着用しているジュエリーを紹介します。

LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ） ペンダント

価格：658,900円（税込）

素材：白蝶貝・ダイアモンド・WGK18製

LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ） ペンダント

価格：470,800円（税込）

素材：アコヤ真珠・白蝶貝・ダイアモンド・WGK18製

LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ） ブレスレット

価格：623,700円（税込）

素材：白蝶貝・ダイアモンド・WGK18製

Mikimoto Lumière（ミキモト リュミエール） リング

価格：214,500円（税込）

素材：プラチナ製

Mikimoto Lumière（ミキモト リュミエール） リング

価格：170,500円（税込）

素材：プラチナ製

リング

価格：136,400円（税込）

素材：アコヤ真珠・WGK18製

リング

価格：706,200円（税込）

素材：ダイアモンド・WGK18製

イヤーカフ

価格：445,500円（税込）

素材：ダイアモンド・WGK18製

※首、腰に着用しているネックレスは参考商品です。

幸運のお守りとして、日々のスタイリングに輝きを添える「LUCKY ARROWS」コレクション。

新作のラピスラズリペンダントで、深遠なブルーの魅力をぜひ体感してください！

ミキモト「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」新作ペンダントの紹介でした。

