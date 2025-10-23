東方神起・ユンホら出演の韓国バラエティ、過剰な“貧乏演出”に批判　残高10万円の空き瓶拾い設定に「みっともない」の声

東方神起・ユンホらが出演する韓国のバラエティ番組が、過剰な“貧乏設定”でネットユーザーの批判を集めている。

韓国で10月22日に放送されたケーブルチャンネルTV朝鮮のバラエティ番組『自分の勝手に -過没入クラブ』（原題）では、元オリンピックメダリストのクァク・ユンギが“空き瓶拾い”に奮闘する次回予告が公開された。

次回予告ではクァク・ユンギが総資産わずか106万ウォン（日本円＝約11万円）という通帳残高を公開し、「これでお金はいつ集めるんだ」とため息をつく。続けて「破産危機」というテロップとともに、生活費を稼ぐために節約と空き瓶拾いに励む様子が描かれ、全財産をかけてユンホとの太もも相撲に臨む場面も映された。

ただ、この次回予告に韓国のネット上では批判が集中。いくら番組上の設定、バラエティの演出とはいえ「不快だ」という意見が殺到した。ネットユーザーからは「いつまで貧乏な設定で（お金を）稼ごうとするんだ」「本当に生計のために空き瓶を集めている人が見たら悲しくなる」「設定がみっともない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝TV朝鮮）『自分の勝手に -過没入クラブ』次回予告

『自分の勝手に -過没入クラブ』は、とある対象に「没入（没頭）」して生きる人々の日常を観察するリアリティで、韓国で今年9月から毎週水曜日22時より放送中。タレントのタク・ジェフン、チェ・ジョンアン、東方神起・ユンホ、SUPER JUNIOR・イトゥク、ユーチューバーのミミミヌがMCを務めている。

クァク・ユンギは1986年12月26日生まれの35歳。現役時代はスピードスケート・ショートトラック韓国代表として2010年バンクーバー五輪、2022年北京五輪の男子5000mリレーでいずれも銀メダルを獲得した。

引退後はタレントとしてバラエティ番組に出演する傍ら、個人YouTubeチャンネルで動画投稿も行っており、チャンネル登録者数約93万人と高い人気を誇る。そして最近、ユーチューブを通じてスリールーム（リビング＋個室3部屋）に引っ越したことを報告していた。