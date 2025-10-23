田村淳、元相方・田村亮＆3号らと“ロンドンブーツお疲れさん会”公開「コンビ組めて良かった」感謝の思いつづる
【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いタレントの田村淳が10月20日、自身のX （旧Twitter）を更新。“ロンドンブーツお疲れさん会”の様子を公開した。
【写真】コンビ解散の51歳人気タレント、元相方＆ファンが自宅に集結
この日、淳は「ロンドンブーツお疲れさん会」と書き出し「31年間コンビを組んだ田村亮さんと家族、ロンドンブーツがピンチの時に3号を引き受けてくれたチキンナンバン森本とその家族…そして結成当初に原宿の路上ライブで、はじめてファンになってくれた3人が我が家に来てくれて、総勢16人でお疲れさん会をしました！」と6月24日に解散を発表した笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の相方だった田村亮、お笑いコンビ・チキンナンバンの森本英樹らとのオフショットを公開した。
淳は若き日のロンドンブーツ1号2号の写真ケーキなども披露し「亮さんとコンビ組めて良かった！おつかれさん亮さん ありがとう森本 ありがとうロンドンブーツ そしてこれまで応援してくれた皆さん改めてありがとうございました！」と感謝の気持ちを投稿。「これからも今までとは違う形で亮さんと関われたら嬉しいなぁ」とつづっている。
この投稿には「長い間お疲れ様でした」「若い頃本当イケメン」「素敵な関係」「森本さんのお子さんたちの成長にびっくり」といった声が寄せられている。ロンドンブーツ1号2号は、1993年に結成しテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（毎週火曜よる11時15分〜）をはじめ、バラエティ番組で広く活躍した。淳は吉本興業に所属、亮はフリーとして活動している。（modelpress編集部）
