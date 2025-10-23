約390万円！ マツダ新「CX-5」発表！ 200馬力の「ディーゼルエンジン」搭載！ 美麗ボディ×黒感UPの新モデル「XD Drive Edition」登場

販売店では新グレードに高評価の声

マツダは2025年10月9日、ミドルサイズSUV「CX-5」の新グレード「XD Drive Edition」を発表しました。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

約390万円！ マツダ新「CX-5」！

CX-5は2012年に初代モデルが登場し、現行の2代目は2017年にデビュー。2023年9月にはボディカラーの追加やグレード体系の見直しが行われるなど、継続的な改良が加えられてきました。

【画像】超カッコいい！ マツダ新「CX-5」を画像で見る（44枚）

ボディサイズは全長4575mm×全幅1845mm×全高1690mm、ホイールベースは2700mmで、5人乗り仕様。

「Refined Toughness（リファインド・タフネス）」をデザインコンセプトに、上質さと力強さを両立した外観が特徴です。 インテリアも機能美と造形美を追求し、洗練された室内空間を実現しています。

パワートレインは、クリーンディーゼル「SKYACTIV-D 2.2」、2.5リッターガソリン「SKYACTIV-G 2.5」、2リッターガソリン「SKYACTIV-G 2.0」の3種類をラインナップ。

なかでもディーゼルモデルは最高出力200PS、最大トルク450Nmを発揮し、WLTCモード燃費は約17.4km／L（2WD）と高効率です。

安全面では、先進運転支援機能「i-ACTIVSENSE」を全車に搭載。日常の安心感を高めています。

そんな現行型CX-5に、今回新たに設定されたのが「XD Drive Edition」です。

これはディーゼル専用グレードで、ブラッククローム加飾やピアノブラック塗装のフロントグリル、19インチアルミホイールなどを採用。 スポーティさと上質感を両立した、精悍な仕上がりとなっています。

あわせてグレード体系も整理され、「Retro Sports Edition」「Field Journey」が廃止される一方で、「XD Sports Appearance」の価格が見直され、より選びやすい構成となりました。

価格（税込）は、XD Drive Editionが2WDで390万1700円、4WDで413万2700円です。

特別仕様車の販売開始は2025年12月上旬を予定しており、全国のマツダ販売店で予約受付が始まっています。

なお、「XD Drive Edition」はCX-5に加え、「マツダ3」「CX-30」「CX-60」「CX-80」にも同時展開されます。

※ ※ ※

販売店ではすでに反響が出始めており、「XD Drive Editionは見た目の質感が非常に高く、『黒の統一感がかっこいい』という声が多い」とのこと。

一方で、廃止されたグレードについてファンからは「選択肢が減った」と惜しむ声もあるものの、 販売店側は「グレード体系が整理されて説明しやすくなった」と前向きに受け止めているようです。

全体としては、質感の高さと選びやすさの両立が店頭での訴求力を高めており、買い替えを検討するユーザーからの関心も高まっています。