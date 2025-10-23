“今年を代表するクルマ“、まず10台に選ばれるのは!? 日本カー・オブ・ザ・イヤー「10ベストカー」をJMS2025で10月30日に発表

「今年の顔」となるクルマ、最終選考に進む10台を発表！

“その年の一台”を決める「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の「10ベストカー」が、2025年10月30日に「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）2025」の会場で発表されます。

ノミネート車35台の中から、最終選考に進む10台を選出。はたしてどのクルマが最初の関門を突破するのか、注目の発表が行われます。

今年のクルマは何になる？ まずは「10ベストカー」を発表！

日本カー・オブ・ザ・イヤーは、今回で46回目。日本の自動車産業の発展に貢献するとともに、ユーザーに対して最新のモデルや技術に関する情報を提供することを目的に創設された、歴史ある賞です。

選考の対象となるのは、2024年11月1日から2025年10月31日までの1年間に、日本国内で発表または発売された乗用車です。

自動車評論家やジャーナリスト、有識者などから構成される最大60名の選考委員が、それぞれの視点から候補車を評価し、投票によって今年のクルマを決定します。

今回の一次選考では10月15日に発表されたノミネート車35台の中から10台、いわゆる「10ベストカー」が選出されます。

ノミネートされているモデルは下記の通りです。

【2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー ノミネート車一覧】

社名：スズキ株式会社

車種名：スズキ e ビターラ

社名：株式会社SUBARU

車種名：スバル フォレスター

社名：ダイハツ工業株式会社

車種名：ダイハツ ムーヴ

社名：トヨタ自動車株式会社

車種名：トヨタ アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV

社名：トヨタ自動車株式会社

車種名：トヨタ クラウン（エステート）

社名：日産自動車株式会社

車種名：日産 リーフ

社名：日産自動車株式会社

車種名：日産 ルークス

社名：本田技研工業株式会社

車種名：ホンダ N-ONE e：

社名：本田技研工業株式会社

車種名：ホンダ プレリュード

社名：トヨタ自動車株式会社

車種名：レクサス GX

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：アルファ ロメオ ジュニア

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：アウディ A5 シリーズ

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：アウディ A6 e-tron シリーズ

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：アウディ Q5 シリーズ

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：アウディ Q6 e-tron シリーズ

社名：ビー・エム・ダブリュー株式会社

車種名：BMW 2シリーズ グラン クーペ

社名：ビーワイディーオートジャパン株式会社

車種名：BYD シーライオン 7

社名：ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社

車種名：キャデラック リリック

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：シトロエン C3 ハイブリッド

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：シトロエン C4

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：フィアット 600 ハイブリッド

社名：ヒョンデ モビリティ ジャパン株式会社

車種名：ヒョンデ インスター

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：ジープ レネゲード eハイブリッド

社名：メルセデス・ベンツ日本合同会社

車種名：メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ カブリオレ

社名：メルセデス・ベンツ日本合同会社

車種名：メルセデスAMG E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）

社名：メルセデス・ベンツ日本合同会社

車種名：メルセデスAMG GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ

社名：メルセデス・ベンツ日本合同会社

車種名：メルセデスAMG SL 63 S E パフォーマンス

社名：メルセデス・ベンツ日本合同会社

車種名：メルセデス・ベンツ EQS 450+

社名：Stellantisジャパン株式会社

車種名：プジョー 3008

社名：ポルシェ ジャパン株式会社

車種名：ポルシェ 911 カレラ GTS

社名：ポルシェ ジャパン株式会社

車種名：ポルシェ マカン

社名：テスラ ジャパン合同会社

車種名：テスラ モデルY

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：フォルクスワーゲン ID.Buzz

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：フォルクスワーゲン ティグアン

社名：フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

車種名：フォルクスワーゲン パサート

ーーー

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員長の鈴木慎一氏は以下のようにコメントしています。

「本年度のノミネート車は35モデルでした。電気自動車あり、PHEVあり、SUVあり、軽自動車あり、スペシャルティカーありで、例年以上に多彩なモデルが揃いました。

日本の自動車、自動車事情に精通した60名の選考委員が高い見識と厳しい眼をもって投票したモデルのTOP10を『10ベストカー』として表彰します。

2025年の日本のクルマを代表する10ベストカーにどのモデルが選出されるか、ご注目ください」

ジャパンモビリティショーという一大イベントの舞台で発表される“10台”に期待が高まります。

※ ※ ※

なお10ベストカーの発表後は、10ベストカー試乗・取材会を経て、選考委員による最終投票が行われ、12月4日にその年の頂点となる日本カー・オブ・ザ・イヤーが決定します。

また、日本メーカー車が大賞を受賞した場合には、輸入車で最も多くの票を獲得したモデルにインポート・カー・オブ・ザ・イヤーが贈られます。

最終選考会・表彰式の模様は、12月4日15:00（予定）から日本カー・オブ・ザ・イヤー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されます。