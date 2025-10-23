「意外すぎ」TBSアナ・宇賀神メグ、高校時代にバンド活動→久々にエレキギター演奏「カッケぇ〜」「まさかのホルモン笑」「アーティストやん!!」 演奏動画に反響
TBS・宇賀神メグアナウンサー（29）が22日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにギターを弾いてみました」とつづり、エレキギターを演奏する様子を動画で紹介した。
これまでの投稿で「高校時代にはこの4人でバンドも組んでいました！」と明かしたこともある宇賀神。この日は、久しぶりのギター演奏でロックバンド・マキシマム ザ ホルモンの楽曲「刃渡り2億センチ」を披露した。
コメント欄には「すごい」「カッケぇ〜」「アーティストやん!!」「すごく意外すぎてビックリ!!」「まさかのホルモン笑」「選曲最高」「色んな才能有るんですね〜素晴らしい」などの声が寄せられている。
