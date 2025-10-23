山田裕貴、エビスビールの金言披露「『美味しい』を超える最高到達点は『美しい』」 報道陣の薄めのリアクションに照れ
俳優の山田裕貴が23日、東京・ミッドタウン日比谷で行われた『エビスビール 黄金のBAR』先行内覧会及び新CM発表会に参加した。
【写真】「うめ〜！」幸せそうな顔で真っ昼間からビールを飲む山田裕貴
イベント会場には、各所にエビスビールに関する“金言”が飾られている。そこで山田も金言を公開することになった。「飲んだ瞬間に味わえる ふくよかなコク、その後にくる豊かな余韻。より仕上がった 味わいの美しさ。山田裕貴」という内容だった。
エビスビールの関わる人たちにリサーチして考えたそう。「『味わいの美味しさ』だと違うと思った。『美味しい』を超える最高到達点は『美しい』じゃないかと思って。バランスがすべて『美しい』ということ」と熱弁した。ただ、まだ新しくなったエビスビールを飲んでいない報道陣はポカン。山田は「そこまで皆さんには読み取れなかったかもしれませんが！」と照れながらニヒルに語って笑いを誘った。
その後、山田の金言が会場の中央に飾られることに。デカデカと飾られた自身の金言を見た山田は「恥ずかしい…。これ（『山田裕貴』）だけ消してほしいな」と赤面していた。
リニューアルしたエビスビールの体験型ポップアップイベント。ブランドアンバサダーを務めている山田が『エビスビール 黄金のBAR』で新しくなったエビスを自身で初注ぎ・初飲みをしていた。
『エビスビール 黄金のBAR』は26日まで同所で開催される。
