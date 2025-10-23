【ミッフィー】もこもこなショルダーポーチはかわいくてインパクトもあり！
アイアップの人気シリーズ「.POUCH（どっとポーチ）」のショルダーショートに、新作「ミッフィー ボアシリーズ」が登場。アイアップ公式オンラインストアで予約受け付け中、12月中旬より全国販売を予定している。
＞＞＞どっとポーチ ミッフィー ショルダーショートをチェック！（写真4点）
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
「.POUCH（どっとポーチ）ショルダーショート」は、スマートフォンやミニ財布などが入る便利なサイズ感のショルダーポーチ。
もこもこのボア生地が秋冬らしいデザインだが、全体がミッフィーの顔になっており、耳までちゃんとつけられている。見た目のインパクトは大きい。
サイズは、ちょっとしたお出かけにもぴったりで、アイボリーとグレーの2色展開。
楽しいおでかけにぜひ連れて行ってあげて。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
※掲載画像はすべてイメージです。
