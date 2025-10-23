◇第53回世界体操競技選手権大会（10月19〜25日、インドネシア・ジャカルタ）

体操の世界選手権がジャカルタで行われています。22日の男子個人総合決勝では、橋本大輝選手が優勝し、3連覇を達成しました。

鉄棒では14.700点の高得点で1位を出すなど6種目中3種目(鉄棒、ゆか、跳馬)で1位をたたき出し、トータル85.131点をマークしました。

世界選手権の3連覇は、2009年から2015年まで6連覇を記録した内村航平さん以来、史上2人目の快挙となります。橋本選手は24年のパリ五輪では、個人総合での2連覇を逃すも、団体では8年ぶりの王座に輝きました。

19日の予選後には、反省と収穫を口にしつつ「決勝では一発本番なので最後笑って終われるように、1位を取れるように、堂々と演技したいと思います」と意気込んだ橋本選手。その言葉通り、安定感抜群の演技で見事3連覇を果たしました。

なお、パリ五輪金メダリストの岡慎之助選手はつり輪と平行棒で2位の記録を作るも、ゆかで21位と順位を落とし合計81.797点で5位でした。