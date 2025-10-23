【トゥンクトゥンクとミャクミャク】横濱ハーバーダブルマロンとコラボレーション！
GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、ありあけと連携し、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の開催500日前にあたる2025年11月4日（月）より、2025年大阪・関西万博およびGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品である「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」を発売。あわせてグッズの再販売も開始する。
＞＞＞コラボハーバーや再販アイテムをチェック！（写真9点）
『ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン』は、次の万博のGREEN×EXPO 2027の開催500日前という節目に合わせ、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をパッケージにあしらっている。
GREEN×EXPO 2027を地元横浜から盛り上げるべく、2026年に90周年を迎えるありあけの、広く愛される定番商品で「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーションが完成した。
本商品には、横浜で長年愛され続ける「横濱ハーバーダブルマロン」が5個入っており、薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込んだ、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品だ。
また、発売日即日完売と大変な人気を博した「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、多くの皆様からの熱いご要望にお応えして、待望の再販売を開始する。
今回は「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品を11月4日（火）より販売を再開する。
この機会にぜひお求めを。
（C）Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
『ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン』は、次の万博のGREEN×EXPO 2027の開催500日前という節目に合わせ、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をパッケージにあしらっている。
GREEN×EXPO 2027を地元横浜から盛り上げるべく、2026年に90周年を迎えるありあけの、広く愛される定番商品で「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーションが完成した。
本商品には、横浜で長年愛され続ける「横濱ハーバーダブルマロン」が5個入っており、薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込んだ、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品だ。
また、発売日即日完売と大変な人気を博した「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、多くの皆様からの熱いご要望にお応えして、待望の再販売を開始する。
今回は「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品を11月4日（火）より販売を再開する。
この機会にぜひお求めを。
（C）Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品