◇NBA マーベリックス92ー125スパーズ（2025年10月22日 アメリカン・エアラインズ・アリーナ）

NBAマーベリックスは、22日（日本時間23日）に開幕戦でスパーズと対戦。大注目の“ドラ1”クーパー・フラッグ（18）がNBAデビューした。前半まさかの無得点だったが、後半は勢いに乗って10得点10リバウンドで開幕戦からダブルダブルを達成した。しかしチームは敗れて黒星発進となった。

両親もコートサイドで見守る中で、大注目の“ドラ1”は開幕戦からスタメンに名を連ねた。第1Qからビクター・ウェンバンヤマとの“新旧ドラ1”によるマッチアップが実現すると大歓声が上がった。しかしなかなか得点を挙げることができずまさかの前半無得点に終わった。

後半開始早々の第3Q残り11分42秒にトップからプルアップのジャンプシュートを決めてプロ初得点を挙げた。そこから流れに乗って、残り2分44秒から連続得点を挙げた。残り1分1秒では左コーナーからドライブイン。ダブルクラッチバックシュートを決めて会場を沸かせた。最終Q残り8分24秒でフリースローを2本決めてダブルダブルを達成した。

デビュー戦は31分32秒出場。10得点10リバウンドのダブルダブルを達成した。

フラッグは、2メートル6のオールラウンダーフォワード。大学1年生ながらNCAAトーナメントでは平均19.2得点、7.5リバウンド、4.2アシストを記録して多くの個人賞を手にした。パリ五輪直前には、豪華メンバーを擁した米国代表の練習相手を務めるセレクトチームに唯一、非プロ選手として選出された。試合ではスター選手を相手に豪快なダンクシュートや3Pシュートなどを決めて存在感を示していた。

03年にキャバリアーズから全体1位指名されたレブロン・ジェームズ（18歳178日）に次いで、フラッグ（18歳186日）はNBA史上2番目の若さで今年のドラフト全体1位でマーベリックスに入団してNBAデビューを果たした。