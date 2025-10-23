ＮｉｚｉＵのＲＩＫＵ（２２）とＭＩＩＨＩ（２１）が２３日、都内で韓国人気ブランド「ＥＭＩＳ（エミス）」のフラッグシップストア オープングイベントに参加した。

カジュアルな装いで登場した２人。ＲＩＫＵは「ニットとチェックシャツを合わせてカジュアルにしたのと、（髪の毛につけた）ピンがポイント。すごくかわいいです」と笑顔で、ＭＩＩＨＩは「私は秋らしいチェックのシャツやカーディガンを着ている。そこにメンバーカラーのピンクのかばんや帽子を追加したのがポイント」とうなずいた。

トークでは最近メンバー間ではやっているものが話題に。ＲＩＫＵは「私は、ちょっと流行に遅れているかもしれないんですけど、アサイーボウルにはまりまして」と切り出し、「なかなか挑戦する機会がなくて。たまたまお休みの日に頼んだらすごくおいしくて、今日もお昼や夜ご飯で食べられたらなと思います」と楽しげだった。

ＭＩＩＨＩは「私は最近シール帳をつくるのにはまっている」と明かした。「メンバーのＲＩＯとＭＡＹＡと一緒にやっている」といい、「東京を散策しながら雑貨やさんでシールを集めて、それをシール帳にはっていくのが楽しい」と笑顔。「どこに行ってもシールが買えなくて、すごく今それが悩み。ネットでも即完売しちゃうので集めるのも難しいんですけど、楽しくて、はまっちゃってます。（ぷっくりとした）ボンボンドロップっていうシールなんですけど、本当に買えないんですよ」と熱弁していた。