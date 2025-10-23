元ＤｅＮＡの多村仁志氏（４８）が２１日、インスタグラムを更新。「次女の成人式の前撮り」と２ショットを投稿した。

顔はイラストで隠れているものの、晴れ着姿の次女との写真を添え、「記念なので一緒に撮ってもらいました」と記述。撮影は長女にしてもらったことも明かし、「綺麗だったなぁ」と振り返った。

フォロワーからは祝福の声とともに「素敵なお写真」「とても美しいことが想像できる」などの声が寄せられ、多村氏の若々しい姿にも反響。「男前の多村さん」「かっこいいパパで羨ましい」「お父さんがカッコ良すぎるわ！」「多村さん若いー」などのコメントも並んだ。

多村氏は横浜高校から９４年度ドラフト４位で横浜（現ＤｅＮＡ）入り。０７年からソフトバンク、１３年から再びＤｅＮＡでプレーし、最後は中日で現役を引退した。通算１９５本塁打をマーク。現在は解説者として活躍している。

９月２６日のＤｅＮＡ−巨人（横浜スタジアム）では始球式に登場。現役時代はヒゲが印象的だったこともあり、ＳＮＳで「肌つやが４８歳とは思えない」、「現役の頃より若く見える」などの声が上がった。