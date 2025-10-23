【ブリュッセル＝上杉洋司、エルサレム＝福島利之】国際司法裁判所（ＩＣＪ、オランダ・ハーグ）は２２日、イスラエルが占領するパレスチナ自治区ガザなどにおいて、イスラエルが食料や燃料など住民生活に必要な物資を確保できるようにする義務があるとの勧告的意見を出した。

法的な拘束力はないが、イスラエルに対する国際的な圧力が強まる可能性がある。

ＩＣＪは、イスラエルにはパレスチナで活動する支援団体と協力する国際法上の義務があるとし、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）を含む国連機関の活動を支援し、協力するよう求めた。住民の飢餓が戦争の手段として利用されてはならないとも強調した。また、ＵＮＲＷＡがイスラム主義組織ハマスと協力関係にあるとするイスラエルの主張は、「裏付けがない」と退けた。

勧告的意見は、２０２４年１２月にイスラエルがパレスチナの人道支援で負う義務についてＩＣＪに意見を求める決議が採択されたことを受けて出された。岩沢雄司所長は「イスラエルは占領者として住民の生存に必要な物資を確保する義務がある」と述べた。

イスラエル外務省は２２日、勧告的意見について「国際法を装った政治的な措置で、全面的に拒否する」とする声明を発表した。

一方、ＵＮＲＷＡのフィリップ・ラザリーニ事務局長は、自身のＳＮＳに「明瞭な裁定を歓迎する」と投稿。食料など大量の人道支援物資が待機中で、即座に対応できると強調した。

イスラエルとハマスが合意した和平計画の「第１段階」では、ガザへの人道支援物資の搬入が拡大されることになっている。だが、ロイター通信は、イスラエルが人質の遺体返還の遅れを理由に支援物資の搬入を制限したと報じている。