ＱＯＬ（生活の質）を大きく左右する「見る力」。足元やまわりが見えにくくなると外出が億劫になり、体力や認知機能の低下にも影響を及ぼします。「目の寿命」を延ばし、全身の健康維持を心がけましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

あなたは大丈夫？アイフレイルチェックリスト

＜１よりつづく＞

〈生活習慣別〉目の寿命を延ばすヒント

〈忙しい人は〉スキマ時間にできる万能ツボ押し

血行を促進し、疲れた目のまわりをほぐすツボ押しを習慣にして、目の不調を改善しましょう。

中指か薬指の先で軽く押してイタ気持ちいい点を探し、1回8秒×3回を目安に



〈お出かけが好きな人は〉サングラスで光対策

紫外線による白内障や加齢黄斑変性を防ぐためにも、サングラスの使用が大切だと深作先生は指摘します。

「選び方も重要です。黒いレンズではなく、UVカット効果のある黄色や薄茶色のレンズを選ぶこと。濃い色のレンズは目が光を取り込もうとして瞳孔が開くため、かえって目を傷つけます。選ぶのに迷ったら、医療用サングラスをつくってくれる眼科で相談してみましょう」（深作先生。以下同）



（イラスト：末続あけみ）

〈炭水化物をよく食べる人は〉目によい栄養素を

「普段の食事が米やパン、麺類中心の人は見直しを。糖質は高血糖を招き、血管が傷つきやすくなります。網膜の血管が切れると失明に至ることも。目を労るためには、ほとんどの点眼薬にも配合されているビタミンB群を食事に取り入れましょう。ビタミンB1は神経や筋肉に作用し、疲れ目を改善します。ビタミンB2は粘膜を保護する作用が。ビタミンB3（ナイアシン）は血流を改善し、緑内障予防になります」



（イラスト：末続あけみ）

〈長時間テレビを観る人は〉マイボーム腺をほぐす

まばたきの回数が減るテレビ視聴はドライアイの引き金に。

「ドライアイの85％は、まぶたの内側にあるマイボーム腺から出る皮脂の分泌不足が原因で起こります。ホットタオルで目元を温めてから、マイボーム腺の皮脂をゆるめるイメージで目頭側のまぶたをつまんで離しましょう。赤ちゃんの肌をつまむくらいのやさしいタッチで、指を少しずつ移動させながら目尻まで行います」



（イラスト：末続あけみ）

