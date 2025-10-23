¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤Û¤ó¤ÈÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×29ºÐ¶õ¼ê²È¡¢¥¿¥È¥¥¡¼ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Èë½ñ¤¬µï¤¿¤é»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×
º¸¸ª¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Á¥é¥ê
¡¡¶õ¼ê²È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤¬ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤·゙¤å¤ê¤¢(29)¡£
¡¡º¸¸ª¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤¬¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹õ¤Ö¤Á´ã¶À¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤Û¤ó¤ÈÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Èë½ñ¤¬µï¤¿¤é»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×¡ÖÀèÀ¸‼åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¸¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¶õ¼ê¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£