¡¡àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà»°ÅáÎ®áÀë¸À¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥Æ¥ë¡×¤Î³«Àß¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ç¥°¥é¥É¥ë¤ä½÷Í¥¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÇòÇÈÀ¥³¤Íè(¤·¤é¤Ï¤»¡¦¤«¤¤¤é¡¢28)¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢à¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Ä©Àï¤È¤è¤ê¼«Í³¤Ê³èÆ°á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ëà¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥Æ¥ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à·è°Õ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¸«¤»¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä©Àï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢DVD¤ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´üÂÔ¤È¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÇÈÀ¥¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥É¤Ë¤âÄ©Àï¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥É¤Î¥×¥í»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£