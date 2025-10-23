最新パター34モデルを、”操作性”と”コロがりの強さ”で性能早見表を作ってみた！【試打比較】
今年もさまざまなタイプの新作パターが登場している。特にパターは形状の種類が多く、フェースインサートの素材も異なるため、選ぶのが難しいクラブのひとつだ。そこで今回、最新34モデルを試打し、「操作性」と「コロがり」の2軸で性能早見表を作成した。
【写真】話題のゼロトルク系パター6モデルをコロがりと打感は？
パターに精通するティーチングプロ、追分浩一が最新34モデルを実際に試打。タテ軸を「ボールのコロがりの強さ」、ヨコ軸を「操作性」として分類し、性能早見表を作成した。タイプは以下の4種類に分かれる。真っすぐストロークできる【ストレート系】、わずかにフェースを開閉する【セミアーク系】、フェースターンで打つ【アーク系】、新感覚の【ゼロトルク系】。表を見ると、右上に位置するのは“コロがりが良く、フェースターンで打てる”アーク系モデル。『スタジオスタイル ニューポート2』『スタジオスタイル ニューポート プラス』『オデッセイ Ai-ONE ミルド ONE T』など、人気のブレード型が並んでいる。意外だったのは、山下美夢有や岩井明愛が使用する、フェースの開閉が可能なネオマレット系モデルが右上に位置している点。『スパイダー ツアーX トゥルーパス スモールスラント』、『スパイダー ツアーX クランクネック』など、マレット特有の直進性を備えつつ、球をつかまえる感覚が持てる点が評価されているようだ。一方、最近注目を集めているゼロトルク系は、表の左側に位置する。『オデッセイ Ai-ONE スクエア2 スクエア ジェイルバード』、『オデッセイ Ai-ONE スクエア2 スクエア MAX1』などは、フェースの開閉がなく、それでいて“しっかりコロがる”球が打てるとあって、アマチュアにも人気が高い。ツアープロの間で大流行中の『L.A.B.GOLF DF3』、『L.A.B.GOLF OZ.1』、『テーラーメイド スパイダーZT』は左下に位置する。ハンドファースト形状でストレート軌道に振りやすく、さらに“コロがりすぎない”インサート素材が好評だ。「オートマチックに打てるのはフェースバランスの大型ヘッド（ストレート系）で、マニュアル操作でコントロールしやすいのはブレード型（アーク系）です。ショートパットに悩む人は“オートマ＋コロがる”タイプを、ロングパットの距離感を合わせたい人は“マニュアル系”を選ぶのが鉄則ですね」（追分）性能早見表をチェックしながら、自分にピッタリのパターを見つけてほしい。【今回の試打リスト】★フェースを開閉できる 『アーク系』オデッセイ：Ai-ONE ミルド ONE Tテーラーメイド：TPトラスパター B1TH トラスヒールスコッティキャメロン：スタジオスタイル ニューポート2スコッティキャメロン：スタジオスタイル ニューポートプラススコッティキャメロン：スタジオスタイル スクエアバックスコッティキャメロン：ファントム5.5ピン：スコッツデール アンサー2Dミズノ：M.クラフト OMOI No.2コブラ：LIMIT3D ピスタ-45 3Dプロギア：PRGR デザインパターBC-33プロギア：PRGR デザインパターMS-63PXG：バトルレディ2 トルピード★わずかに開閉する 『セミアーク系』オデッセイ：マイクロヒンジ 2-Ball V-Lineオデッセイ：Ai-ONE トライビーム 2-Ballテーラーメイド：スパイダー ツアーX クランクネックテーラーメイド：スパイダー ツアーX トゥルーパス スモールスラントスコッティキャメロン：スタジオスタイル ファストバックコブラ：LIMIT 3D ENZO-3D★真っすぐ打てる 『ストレート系』オデッセイ：Ai-ONE ジラフビーム ジェイルバード ミニピン：スコッツデール DS72ピン：スコッツデール プライム タインCピン：スコッツデール CRAZ-Eミズノ：M クラフトXキャスコ：9/9 デルタフェース タートル GOLD9/9本間ゴルフ：SAKATA LAB CNC プレミアム パター LOONG本間ゴルフ：SAKATA LAB CNC プレミアム パター メカニック★トルクゼロの新感覚 『ゼロトルク系』オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバードオデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1オデッセイ：Ai-ONE スクエア2スクエア MAX ストライプテーラーメイド：スパイダーZT（スタンダード）PXG：へルキャット ZTL.A.B.GOLF：OZ.1L.A.B.GOLF：DF3■解説 追分浩一おいわけ・こういち／パターの素材、形状、設計に精通しているティーチングプロ。自らパターロボットを製作してパッティングのメカニズムを研究するパターマニア◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用“セミアーク系マレット”、ショートパットが入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』を読めば、その秘密がわかる。
