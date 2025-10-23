女子プロたちが選ぶ「好きなご当地グルメ」は九州が大人気!! もつ鍋、馬刺し、明太子から地元の和菓子まで！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「食欲の秋！」ということで、全国を飛び回る女子プロたちに「好きなご当地グルメ」を質問した動画を投稿した。
【実際の投稿】味を思い出して?? 女子プロたちはみんなニヤケ顔【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
最初に登場した山内日菜子があげたのは宮崎市の長饅頭だった。「（永峰）咲希ちゃんの地元の高岡町にあるのですけど、モチモチで美味しいんですよ」と大絶賛。佐藤心結は「福岡県のもつ鍋と水炊きが好きです」。神奈川県出身の佐藤だが「九州の味」が大好きで、家にある調味料は醤油も味噌もその他も、基本、九州のものだとのこと。柏原明日架は「（笠）りつ子さんのお父さんに連れていってもらった居酒屋で食べた馬刺しが忘れられないくらい美味しかったです」。吉澤柚月は宮崎県で食べたトマトラーメン。「週4くらい行きました」と笑うが、実はトマトは好きじゃないと不思議な告白も。木村彩子は沖縄県のあぐー豚しゃぶしゃぶ。「お店に行ったら、帰る時には『明日また6時に木村で』と言って帰ります」というほどの熱の入れようだ。藤田かれんがあげたのは九州グルメの定番、明太子だった。こうして女子プロたちが選んだ好きなご当地グルメは見事に九州に集中した。そんな中、岩井明愛は海外で食べたハンバーガーをチョイス。「アメリカのIn-N-Outとか、Chick-fil-Aとか。イギリスで見つけたHonest Burgersのバーベキューチキン味も美味しくてお勧めです」と力説するが、残念ながら日本にはないお店ばかりだった。この動画を見たファンからは「日菜子ちゃんオススメの長饅頭食べてみたいなぁー」「ゆづきさんコメントが破綻してて好感度UP」「あきちゃん!! バーガー愛が可愛い過ぎ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらの意外な側面!?「おっとりしていそうに見えるけど食べるのもプレーも早い人」にコメント殺到！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
米国女子ツアー・アジアシリーズのため韓国入りした岩井明愛&千怜 美味しい料理でオフも満喫、食卓でも笑顔でピース
LIVゴルフが今季の飛距離トップ5を発表、なんとデシャンボーは4位!? 1位は21歳の新鋭で444ヤード！
【実際の投稿】味を思い出して?? 女子プロたちはみんなニヤケ顔【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
最初に登場した山内日菜子があげたのは宮崎市の長饅頭だった。「（永峰）咲希ちゃんの地元の高岡町にあるのですけど、モチモチで美味しいんですよ」と大絶賛。佐藤心結は「福岡県のもつ鍋と水炊きが好きです」。神奈川県出身の佐藤だが「九州の味」が大好きで、家にある調味料は醤油も味噌もその他も、基本、九州のものだとのこと。柏原明日架は「（笠）りつ子さんのお父さんに連れていってもらった居酒屋で食べた馬刺しが忘れられないくらい美味しかったです」。吉澤柚月は宮崎県で食べたトマトラーメン。「週4くらい行きました」と笑うが、実はトマトは好きじゃないと不思議な告白も。木村彩子は沖縄県のあぐー豚しゃぶしゃぶ。「お店に行ったら、帰る時には『明日また6時に木村で』と言って帰ります」というほどの熱の入れようだ。藤田かれんがあげたのは九州グルメの定番、明太子だった。こうして女子プロたちが選んだ好きなご当地グルメは見事に九州に集中した。そんな中、岩井明愛は海外で食べたハンバーガーをチョイス。「アメリカのIn-N-Outとか、Chick-fil-Aとか。イギリスで見つけたHonest Burgersのバーベキューチキン味も美味しくてお勧めです」と力説するが、残念ながら日本にはないお店ばかりだった。この動画を見たファンからは「日菜子ちゃんオススメの長饅頭食べてみたいなぁー」「ゆづきさんコメントが破綻してて好感度UP」「あきちゃん!! バーガー愛が可愛い過ぎ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらの意外な側面!?「おっとりしていそうに見えるけど食べるのもプレーも早い人」にコメント殺到！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
米国女子ツアー・アジアシリーズのため韓国入りした岩井明愛&千怜 美味しい料理でオフも満喫、食卓でも笑顔でピース
LIVゴルフが今季の飛距離トップ5を発表、なんとデシャンボーは4位!? 1位は21歳の新鋭で444ヤード！