オアシス、来日記念でWOWOWが3番組一挙放送 東京ドーム翌日に“伝説のライブ”映像を
オアシスの再結成と16年ぶりの東京ドーム公演を記念し、WOWOWでは27日に『OASIS来日記念特集！』と題して、関連番組3本を一挙放送・配信する。
1991年に地元マンチェスターで結成されたオアシスは、不況にあえぐ労働者階級の若者たちの心をとらえる歌詞と、観客の大合唱を誘う高揚感あふれるメロディーで世界的な支持を獲得した。度重なる兄弟間の衝突を経て2009年に解散するも、昨年ついに再結成を発表。10月25日、26日に東京ドームで開催される来日公演は、16年ぶりとなる。
これにあわせて放送される特集のトップバッターは、27日午後5時からの『OASIS：結成10周年記念ツアー 〜ライブ・イン・グラスゴー 2001』。2001年に行われた結成10周年記念ツアー『10 Years of Noise and Confusion』より、最終地・グラスゴーでの公演を収録。キャパ1900人のバロウランド・ボールルームで繰り広げられた熱量の高い演奏は、原点回帰とも言える必見の内容だ。ノエルが珍しくエレキギターで弾き語る「ホワットエヴァー」や、ザ・スミスのジョニー・マーが参加する「シャンペン・スーパーノヴァ」、そしてアンコール「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」での大合唱など、感動的な瞬間が詰まっている。
続く午後6時45分からは『OASIS：ゼア・アンド・ゼン』を放送。バンドがスーパースターの座に上り詰めた1995年〜1996年のライブを収めた映像作品で、地元マンチェスター・メイン・ロードでの公演や、ロンドン・アールズ・コートの模様が収録されている。アルバム『モーニング・グローリー』の爆発的ヒットを背景に、バンドが第一のピークを迎えた時期の演奏をとらえた圧巻の記録。特に「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」や「リヴ・フォーエヴァー」でのシンガロングは必見だ。
そして午後8時15分からは、WOWOWオリジナル番組『洋楽主義』が6年ぶりに復活。記念すべき復活第1回では、オアシスを徹底特集する。番組MCはこれまでと同じく田口トモロヲが務め、ミュージックビデオやライブ映像、有識者インタビューを交えて、バンドの魅力に深く迫る構成となっている。
放送はいずれもWOWOWライブで実施され、WOWOWオンデマンドでの同時配信と、放送後3週間のアーカイブ配信も予定されている。
■放送予定
『OASIS：結成10周年記念ツアー 〜ライブ・イン・グラスゴー 2001』
10月27日（月）午後5：00〜
収録日：2001年10月／収録場所：イギリス・グラスゴー バロウランド・ボールルーム
『OASIS：ゼア・アンド・ゼン』
10月27日（月）午後6：45〜
収録日：1996年4月28日、1995年11月4日／収録場所：イギリス・マンチェスター メイン・ロード、ロンドン アールズ・コート ほか
『洋楽主義 オアシス』
10月27日（月）午後8：15〜
MC：田口トモロヲ
※すべてWOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで同時配信＋放送後3週間のアーカイブ配信あり
