“令和の峰不二子”阿部なつき、身長＆体重を公表 美ボディ際立つキャミ姿に「美の極」の声
“令和の峰不二子”と称される抜群のスタイルと美貌で注目を集めている阿部なつきが20日、自身のSNSを更新。美ボディ際立つキャミソール姿を公開し、身長と体重も公表した。
阿部なつき
阿部は「美容VLOGです」と、トレーニングなどをしている動画を投稿。「160cm 42kg 26歳 #健康オタク」と身長と体重を明かし、「私のゆるっと美容day 痩せすぎてた時期もあったけど、、今は、女性らしいヘルシーボディがお気に入り」とコメントした。
そして、「今日は友達とマットティラピス女子会 一緒に太るより、一緒に進化できる友達がいい」「いろんな幸せがあるけど、美を追求している自分が好き」と伝えた。
この投稿に、「くびれが凄いんよ」「美しい」「峰不二子かよ」「肋骨折ったの？ってくらい細い」「ウエスト周り細い!!内臓詰まってますか？」「ほんとうに綺麗すぎる」「ウエストがヤバい」「美の極」「女神様だ」「ウエスト細すぎ」などの声が寄せられている。
この投稿をInstagramで見る
阿部なつき(@i.am_natsuki_)がシェアした投稿
阿部なつき
阿部は「美容VLOGです」と、トレーニングなどをしている動画を投稿。「160cm 42kg 26歳 #健康オタク」と身長と体重を明かし、「私のゆるっと美容day 痩せすぎてた時期もあったけど、、今は、女性らしいヘルシーボディがお気に入り」とコメントした。
この投稿に、「くびれが凄いんよ」「美しい」「峰不二子かよ」「肋骨折ったの？ってくらい細い」「ウエスト周り細い!!内臓詰まってますか？」「ほんとうに綺麗すぎる」「ウエストがヤバい」「美の極」「女神様だ」「ウエスト細すぎ」などの声が寄せられている。
この投稿をInstagramで見る
阿部なつき(@i.am_natsuki_)がシェアした投稿