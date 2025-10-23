»³ÅÄÍµµ®¡¢¾ï¤ËºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤¬¡ÈÌÏÈÏ²òÅú¡É¤Ç¼«²è¼«»¿¡ÖËÍ¤â¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡ÙÀè¹ÔÆâÍ÷²ñµÚ¤Ó¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤á¡Á¡ª¡×¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¿¿¤ÃÃë´Ö¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à»³ÅÄÍµµ®
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢CM¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¿È¤¬¡ÈºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡É¤ËÃ£¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµ¬ÌÏ¤È¤«¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¸ø³«´Û¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÈ¿¶Á¤¬¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸ø³«¤Îµ¬ÌÏ¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤é¼«Ê¬¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤·¡¢º£¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼ç±éºî¤¬Â¿¤¯¸ø³«¡£¡ÖËÍ¤Ï¼ç±é¤¬Â¿¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦³Ð¸ç¤È¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤é¡ÖÌò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»Å»ö¤âÆ±¤¸¤À¤½¤¦¡£¡Ö¥¨¥Ó¥¹¤µ¤ó¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ëºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢MC¤«¤é¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã100¡ó¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤¬¡Ø¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡Ù¤Ç¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ó¥¹¤ò¼«¿È¤Ç½éÃí¤®¡¦½é°û¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡Ù¤Ï26Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
