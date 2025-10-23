お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）で、中年男性の恋愛観をバッサリ切る場面があった。

番組では「芸能界屈指のモテおじ」として俳優の石田純一、タレントのマイケル富岡、「見取り図」リリーらをゲストに迎え、ネットスラングの「おじアタック」を解説。年上の男性が若い女性の気持ちを考えず、一方的に恋愛関係を迫る行為を指し、さらに何度もデートに誘うと、セクハラや損害賠償に発展する可能性もあるとの弁護士の見解が示されると、静まりかえるスタジオ。番組MCの「かまいたち」山内健司は「こっちもおじさんやし、向こうもおじさんやし」と、出演者もスタッフも“おじさん”であることを指摘した。

そこで山内の相方・濱家隆一が「気をつけてらっしゃいますか？若い子と話す時とか」と質問。「いや〜あまり気にしたことはないな〜」という石田に、マイケル富岡は「そこを気にするようになったら、恋愛のスイッチがオフになってる可能性があるよね」とポジティブな様子。さらにリリーが「嫌ってたら分かるというか」と漏らすと、濱家は「それです！それが危ない」と断言した。

そして「“俺はモテて来たから、嫌ってたら分かるねん”っていうのがもう危ない。そのおごり、過信、気をつけてください。それが“おじアタック”の1発目やと思いますよ」と濱家。「俺は大丈夫、他の人とは違うんだ、俺の下ネタはまだイケるでしょ？とか、俺のこの誘い文句は大丈夫でしょ、だってモテて来たんだから、危ないです」と熱弁すると、山内は「でも俺の下ネタはイケるねん」とポツリ。濱家は「お前の下ネタが一番アカンねん！」とツッコんでいた。