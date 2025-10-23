女優の河北麻友子（３３）が２３日、インスタグラムを更新。第２子が誕生したことを報告した。

この日は「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ， ｍｙ ｈｅａｒｔ♡」とつづり、文書を投稿。「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と近況を伝え「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と心境を語った。

また「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら幸いとなります」と呼びかけ「いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの時間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします」と感謝を示した。

河北は、第２子と思われる我が子とのツーショットも投稿。ネットユーザーからは「おめでとうございます」「身体に気をつけて」など温かいメッセージが寄せられている。

河北は２０２１年１月に一般男性との結婚を発表。２３年４月に第１子を出産している。