『五等分の花嫁』スペシャルイベント、今年最後の「五等分の花嫁 記念日」よりチケット特別先行受付がスタート！

2026年5月2日(土)に開催される「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO 」。本日17:00より公演チケットの「五等分の花嫁 記念日」特別先行受付がスタートした。今回はどなたでもご応募が可能なので、まだチケットを手に入れていない方はご応募をお忘れなく。受付期間は、10月20日(月) 〜11月18日(火) 23:59までとなっている。

また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野家の五つ子キャストの最新集合カットを特別に公開！今回のイベントは約2年ぶりの開催となり、会場も今年10月にオープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOでの実施ということで、開催日が近づくにつれ熱量の高まりをみせている。

絶対に見逃せないイベントになること間違いなしの「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」をぜひ会場で楽しもう！

●イベント情報TVアニメ『五等分の花嫁』スペシャルイベント五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO2026年5月2日(土)会場：TOYOTA ARENA TOKYO

出演

松岡禎丞（上杉風太郎 役）

花澤香菜（中野一花 役）

竹達彩奈（中野二乃 役）

伊藤美来（中野三玖 役）

佐倉綾音（中野四葉 役）

水瀬いのり（中野五月 役）

司会：天津飯大郎（天津）

イベント情報はこちら

https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/news/news20250701_01.html

「五等分の花嫁 記念日」 特別先行受付（抽選）

申込受付期間 2025/10/20(月) 〜 2025/11/18(火) 23:59

抽選結果発表 2025/11/21(金) 19:00以降

支払手続期間 2025/11/21(金) 19:00 〜 2025/11/24(月) 23:59

※申込多数の場合は抽選となります

お申し込み詳細

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/291

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

