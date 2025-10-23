『五等分の花嫁』スペシャルイベント、今年最後の「五等分の花嫁 記念日」よりチケット特別先行受付がスタート！
2026年5月2日(土)に開催される「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO 」。本日17:00より公演チケットの「五等分の花嫁 記念日」特別先行受付がスタートした。今回はどなたでもご応募が可能なので、まだチケットを手に入れていない方はご応募をお忘れなく。受付期間は、10月20日(月) 〜11月18日(火) 23:59までとなっている。
また「五等分の花嫁 記念日」を記念して、中野家の五つ子キャストの最新集合カットを特別に公開！今回のイベントは約2年ぶりの開催となり、会場も今年10月にオープンしたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOでの実施ということで、開催日が近づくにつれ熱量の高まりをみせている。
絶対に見逃せないイベントになること間違いなしの「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」をぜひ会場で楽しもう！●イベント情報
TVアニメ『五等分の花嫁』スペシャルイベント
五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO
2026年5月2日(土)
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
出演
松岡禎丞（上杉風太郎 役）
花澤香菜（中野一花 役）
竹達彩奈（中野二乃 役）
伊藤美来（中野三玖 役）
佐倉綾音（中野四葉 役）
水瀬いのり（中野五月 役）
司会：天津飯大郎（天津）
イベント情報はこちら
https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/news/news20250701_01.html
「五等分の花嫁 記念日」 特別先行受付（抽選）
申込受付期間 2025/10/20(月) 〜 2025/11/18(火) 23:59
抽選結果発表 2025/11/21(金) 19:00以降
支払手続期間 2025/11/21(金) 19:00 〜 2025/11/24(月) 23:59
※申込多数の場合は抽選となります
お申し込み詳細
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/291
※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。
©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会
関連リンク
「五等分の花嫁」公式サイト
https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/